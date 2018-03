TOUBA - Makhtar Diop (Hcct) sur les futures recrues d'Idrissa Seck : " Il ne prendra que les plus volages... Nous le suivrons pas à pas et effacerons tout... '

Au terme d'une tournée politique organisée et déroulée à Mbacké Bari, Makhtar Diop a choisi d'accabler Idrissa Seck qui poursuit la sienne dans la cité religieuse. D'ailleurs, demain dimanche, le patron de Rewmi se rendra à Darou Moukhty. Mais à en croire le Haut conseiller des collectivités territoriales, '' Idy a raté le train qui mène vers le Palais depuis ses entrechats avec le Président Wade dans le cadre du nébuleux dossier des chantiers de Thiès. ''



Visiblement déconcerté par le séjour de l'ancien Premier ministre dans la cité, Makhtar Diop invite ses camarades à ne pas se laisser faire. '' Nous n'accepterons pas que quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour cette ville de Serigne Touba encore moins pour les populations qui y vivent, vienne perturber notre quiétude. Idy a été l'homme le plus fort du Sénégal à un moment donné. Jamais il n'a pensé faire quelque chose pour Touba. Il n'est intéressé que par le pouvoir. Nous demandons aux chefs religieux qui le recevront de lui faire comprendre que son deal a capoté et qu'il ne réussira jamais à drainer les foules, parce qu'il serait devenu mouride. Son calcul est erroné ! ''



Interpellé sur la vague de ralliements qui se prépare au profit de Rewmi et de son leader, Makhtar Diop choisira de minimiser. '' Il ne prendra que les plus volages. Ceux qui n'ont jamais servi à grand chose. Idrissa Seck ne rattrapera jamais le temps perdu '''. Notre interlocuteur de poursuivre. ''Il a appris aux Jeunes Sénégalais qu'il était possible de s'enfermer avec une personnalité, de converser avec lui et d'enregistrer cette conversation à son insu. Il a appris aux jeunes Sénégalais qu'il était possible de combattre son père, de le ruiner et de chercher à l'humilier pour ensuite porter la tenue du sapeur pompier. Depuis 6 ans , nul n'a jamais vu Idrissa Seck Ici. Depuis quelques mois, il enchaîne les visites en milieu Mouride : Touba, Porokhane, Touba une fois de plus. Nous suivrons son agenda dès qu'il aura fini de dérouler le sien et nous lui montrerons que son passage n'a été qu'un tourbillon qui a emporté que les ordures et la poussière ''.

Mis à part Makhtar Diop, d'autres responsables politiques de l'Apr ont rappliqué dans la cité. Idrissa Seck n'aura pas la tâche facile... visiblement.