TOUBA / Maguette Guèye et Sangue Guèye, âgés de moins de 4 ans, périssent à Gouy Seew dans un incendie...

Un drame de plus ! Deux enfants âgés de mioins de 4 ans de même père ont péri ce mardi dans un incendie à Gouy Seew. Le cauchemar a été découvert aux environs de 19 heures. Maguette et Sangue, des garçons, n'avaient pu s'extirper des flammes. Ils étaient retrouvés blottis sur eux-mêmes au fond d'un couloir. Leur petite sœur Amy Guèye, âgée de 1 an et demi est présentement aux urgences à l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba. Les nouvelles parlent de brûlures plus ou moins graves.

Sur place, on remarque que leur matelas a pris feu. Selon les témoignages, les victimes vivaient avec leur grand-mère.