TOUBA / Magal de Serigne Modou Bousso Dieng - La famille déplore le non-respect par la mairie de ses engagements majeurs

Kayra se prépare à célébrer Serigne Modou Bousso Dieng le 24 septembre prochain. Un événement qui a poussé autorités religieuses et administratives à s'entretenir à l'occasion d'un comité régional de développement dirigé par le préfet de Mbacké, Mamadou Lamine Mané. Au sortir des échanges, la famille, représentée par Serigne Modou Khary Mbacké, a délivré un satisfecit à l'État du Sénégal qui a toujours brillé dans le respect de ses engagements. Tout le contraire de la mairie de Touba, signalera le Mbacké-Mbacké.



Face à la presse, Serigne Modou Mbacké dira, sans y aller avec le dos de la cuillère, que la municipalité a toujours manqué à ses engagements majeurs. '' Le maire a toujours pris des engagements. Mais c'est rarement que ces engagements sont respectés. Aujourd'hui , nous les avons entendu nous ressasser les mêmes promesses. Nous osons croire que nous n'assisterons pas à la même démonstration d'engagements non respectés ''.





Serigne Modou Mbacké de s'inquiéter , par ailleurs, de la récurrence des délestages électriques et des coupures d'eau avant d'inviter les autorités à renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens à Khaya qui s'avère être le quartier de l'insécurité de Touba.