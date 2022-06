TOUBA - MOUSSA THIOUNE (APR) : « Que Serigne Mbaye Thiam sache qu’en quittant Touba, une dizaine de quartiers manquait d’eau! »

Les assurances données hier par le ministre de l’Assainissement ne satisfont pas la structure « And Falaat Macky ». En effet, avant de quitter la cité religieuse au terme d’une visite qu’il a menée avec l’Onas, Serigne Mbaye Thiam a annoncé des mesures assez conséquentes pour juguler le problème d’eau qui gangrène le quotidien des populations depuis plusieurs années et surtout en période de magal.



Il a aussi déclaré que des stratégies ont été déployées pour amortir la remontée de la nappe. D’ailleurs, par rapport à la remontée de la nappe, le ministre a parlé de mise en place de forages de rabattement de nappe. Sur 19, 11 sont déjà réalisés et 06 déjà fonctionnels avec un pompage qui a démarré depuis le 11 juin pour une sur les 06 en marche.



Des allégations qui ont eu le don de créer chez le coordinateur de « And Fallaat Macky », une certaine frustration étant donné que selon Moussa Thioune, « l’eau manque à Touba et les remontées d’eau sont toujours visibles dans les quartiers touchés. Moussa Thioune d’insister pour dire que « le ministre a recueilli de fausses informations car, « Ndamatou manque d’eau tout comme Darou Marnane , Darou Minam, Baay-Fall Nga etc… Si ce n’était pas le maire Abdou Lahad Kâ qui a acheté plusieurs pompes, la situation aurait été plus compliquée. En ce qui concerne les zones affectées par cette remontée de la nappe, les populations continuent de patauger. Nous doutons sincèrement de sa volonté de régler les problèmes dont souffre Touba à ce niveau. »



Moussa Thioune d’inviter le Président de la République à gérer personnellement cette situation...