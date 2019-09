TOUBA-MOSQUÉE / Installation de la commission de fiscalité locale aux fins de permettre à la commune d'avoir des ressources financières consistantes.

Sous la houlette de la Directrice des services sociaux de la direction générale des Impôts et domaines, Touba-Mosquée a procédé à l'installation de la commission de fiscalité locale de la commune de Touba-Mosquée. À l'issue des travaux, Aïssatou Ndao de signaler qu'en partenariat avec l'Université de Bambey, 33 étudiants ont été formés pour les opérations de recensement qui vont se dérouler dans le cadre des activités que cette commission aura à mener. '' Ces commissions ont été instituées dans le code général des impôts et cela permettra d'établir une relation formelle entre les services fiscaux, les services du trésor et les services de la mairie, précisera la directrice. Elle précisera que l'activité vise à ''fournir à la commune des finances de manière durable et faire de sorte que la commune ait ses propres ressources ''.



Aïssatou Ndao d'ajouter que l'installation de cette commission a pour objectif principal de faciliter le recensement de l'ensemble des biens qui se trouvent dans le ressort de la collectivité territoriale et d'octroyer à la commune en question des moyens financiers pour la réalisation du programme ''. Signalant que Touba fait partie des communes qui sont éligibles au niveau du Pacasen, elle se réjouira que la délégation ait été reçue par le Khalife Général des Mourides et par son porte-parole.



Le maire ne manquera pas de marteler que sa commune est en phase avec les préoccupations du Pacasen et que l'audit qui avait été effectuée sur sa gestion s'était avérée satisfaisant.