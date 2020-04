TOUBA-MOSQUÉE / 12 cas contacts dans la cité et un patient guéri

La poussée du covid-19 à Touba prend de plus en plus d’ampleur. En plus des 72 cas déjà sous traitement entre Darou Marnane et Keur Kabb, 12 nouveaux malades suivis viennent de rejoindre le peloton. Les 11 sont de la cité religieuse et le douzième habite Mbacké.

Un malade qui a subi son test de confirmation est déclaré guéri. Ce qui fait un total de 81 patients. Mbacké a enregistré un décès. La dame a été inhumée hier au cimetière de Bakhiya sous la présence de l'équipe du service d'hygiène.