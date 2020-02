TOUBA / MENDICITÉ AGRESSIVE, VOLS... : 196 personnes épinglées par Muqadimatul Khidma dans la grande mosquée et ses alentours

Mendicité agressive et surtout produite dans des zones interdites, vols, égarements, présences injustifiées, comportements inadéquats, fugues, sorcellerie, usurpations d'identité, détention de drogue, commerce aux abords de la grande mosquée... diverses raisons qui ont amené la dahira Muqadimatul Khidma à mettre la main sur 196 personnes. Serigne Abdou Lahad Bousso, qui faisait un point de presse pour présenter la structure et décliner le bilan de sa dernière opération coup de poing, confiera que les arrestations se sont toutes déroulées sans aucune agressivité et que certains parmi les délinquants ont été remis à la police.



Serigne Abdou Lahad Bousso ne manquera pas, tout de même de signaler que la mendicité agressive aux abords de la grande mosquée est devenue un terrible fléau à Touba. D'ailleurs, fait-il remarquer, même Serigne Saliou Mbacké, le regretté Khalife Général des Mourides, en avait fait la remarque et avait instruit le dahira d’éliminer le phénomène. En effet, mentionne le chef religieux, " il n'est pas rare de voir une personne prendre la fuite pour rejoindre son véhicule au risque d'être assailli par des mendiants qui, pour l'essentiel, ne souffrent d'aucun handicap".



Muqadimatul Khidma s'occupe de diverses autres activités : gestion de la grande mosquée qui reçoit, dit Serigne Abdou Lahad Bousso 20 000 personnes les vendredis, traduction des sermons en wolof, gestion des prières lors des fêtes religieuses, distribution de ndogous pendant les mois de ramadan, sécurisation de la mosquée et de ses alentours, accueil des hôtes religieux lors des grands magals de Touba, gestion du cimetière Bakhiya etc...