TOUBA-MBOUL / Le Chef de village Apériste dit pourquoi le Président Sall sera défait dans sa localité en 2019 avant de crier sa déception.

Oncle du Khalife Général des Mourides et Chef du Village de Touba-Mboul, Serigne Bassirou Diakhaté affirme ne pas aimer la tournure regrettable que risque de connaître son compagnonnage avec le Président Macky Sall.



Se confiant à Dakaractu, le dignitaire mouride et responsable politique Apr, dépité, avoue ne plus pouvoir supporter la gestion catastrophique des hommes au sein du parti. Une gestion bizarre qui se caractérise par la mise à l'écart des responsables de la première heure au profit des derniers venus. Ce qu'il ne saurait souffrir davantage.



"J'ai été parmi les premiers à soutenir le Président Macky. J'ai été jusqu'à créer une association dénommée 'Sopey Marième Faye' pour inviter les populations à réélire Macky dès le premier tour en 2019. J'ai organisé des meetings et des rencontres sur fonds propres. Je me suis sacrifié. Aujourd'hui, je suis la risée du monde politique. J'ai été zappé de la liste des députés. Je l'ai aussi été avec le Hcct et tout dernièrement avec le Cese. Si le Président continue dans cette voie qui est de marginaliser les pionniers, la défaite sera inéluctable, notamment, dans le département de Mbacké et dans le commune de Touba-Mboul où j'avais gagné lors des dernières élections à hauteur de 95% des suffrages valablement exprimés. ''



Bassirou Diakhaté d'assurer ne guère verser dans la menace. Il assure que la situation a pourri à cause du manque de considération des Apéristes de la première heure dans beaucoup de localités.