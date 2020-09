L'histoire retiendra que le jeudi 03 septembre 2020, Touba-Mboul a marché sous la houlette de Serigne Bassirou Mbacké, fils du Khalife de la localité, arborant des brassards rouges pour montrer sa colère vis-à-vis du Président Macky Sall. En effet, les manifestants disent avoir suffisamment souffert du mauvais état de la route qui relie leur cité à Kaël. 15 kilomètres qui renvoient à un véritable parcours du combattant.



Pour Serigne Bassirou Mbacké, cette situation n'a que trop duré. "Nous sommes 16.000 personnes en colère. 15 kms! Rien que pour notre nombre, on devrait meriter plus de considération. C'est ici la ville du Khalife Général des Mourides. C'est, une fois devenu Khalife Général des Mourides, qu'il n'est plus dans les dispositions de sièger ici en permanence. Lorsqu'il vient à Touba-Mboul, il emprunte ce tronçon cauchemardesque. Le Président Macky Sall avait envoyé des émissaires. Ces derniers avaient clairement dit que le bitumage de la route allait démarrer dès le mois de janvier dernier. C'est finalement une fausse promesse qui a été faite au Saint homme. Pourtant, au plan politique, les populations ont toujours voté pour lui. Lors de la journée de l'élevage, le Khalife lui avait demandé de venir le trouver à Typ pour lui éviter de vivre le calvaire de ce tronçon et aussi pour qu'il ne se sente pas gêné d'avoir manqué à ses engagements."



Chez les populations, le désarroi est à son paroxysme. Pour Sokhna Amy Ndiaye, il n'est plus question de tergiverser : "Nous ne voterons plus pour lui tant qu'il ne réalisera pas la promesse qu'il a faite à Serigne Mountakha Mbacké Bassirou !!!"