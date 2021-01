TOUBA-MBACKÉ / Pénurie de sang : Le RIEPS prend les choses en main.

Une pénurie de sang est notée dans les banques installées au niveau des structures médicales et précisément à l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba.



Pour y faire face, des efforts sont consentis mais ils sont, malheureusement, depuis quelques mois moins fréquents avec l'installation progressive du nouveau coronavirus dans le pays.



Le Réseau d'Interconnexion de Partage et de Solidarité, cellule locale, a ainsi jugé utile de prendre le problème à bras le corps. « Nous œuvrons dans le social depuis 3 ans. Nous collectons des fonds et cherchons de l'aide pour les daaras. Maintenant, pour célébrer notre anniversaire dans ce contexte de covid, nous avons organisé ce don de sang. Il n’y a pas plus noble que cette activité. Nous avons un objectif de 100 poches », dira Madame Ndiaye Madeleine Sow.



Le Rieps projette de dérouler de multiples activités de ce type pour juguler le manque qui caractérise les banques de sang de la localité.