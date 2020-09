TOUBA-MBACKÉ / La police interpelle 856 personnes pour non port de masque.

Certaines populations de Touba demeurent encore allergiques au port de masque, malgré la présence (certes moins forte que d'habitude) de la covid19. Les chiffres qui résultent des opérations "Samm Suñu Karange 3" en disent long. En effet, entre le 01 et le 31 août 2020, 856 personnes ont été alpaguées pour non port de masque. Une situation déplorable à quelques semaines du Grand magal de Touba qui devrait pourtant être célébré dans le respect strict des mesures barrières.



Les hommes du commissaire Sarr ont, par ailleurs, mis la main sur 118 délinquants pour vérification d'identité, 52 autres pour ivresse publique manifeste, 36 pour détention et usage de produits cellulosiques etc... 2.210 pièces ont été saisies, 83 véhicules mis en fourrière, 412 motos immobilisées.



La police aura fait, pour réaliser ce gros bilan, 16 sorties , 15 check-points, engagé 65 hommes et fouillé dans les lieux stratégiques comme Ocass, Ndame et Corniche Dahra Djoloff...