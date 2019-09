TOUBA-MBACKÉ / Décisions du juge : Ibou Diop déféré au parquet de Diourbel... Moussa Mbaye libéré de toutes charges

Deux événements majeurs ont secoué le quotidien des populations de Touba et de Mbacké cette dernière semaine. Il s'agit d'abord de l'affaire Moussa Mbaye du nom de ce milliardaire mouride détenteur d'officines au marché Ocass et auteur d'un enregistrement sonore désobligeant à l'encontre de la deuxième personnalité Mouride... et ensuite de la regrettable histoire de casse du stade de Mbacké dans laquelle était impliqué le nommé Ibrahima Diop dit Ibou.



Les deux cas ont connu des évolutions non négligeables. En effet, Moussa Mbaye a eu, lui, le privilège de regagner sa famille aujourd'hui. Le juge a, en effet, décidé de le libérer des charges qui pesaient sur lui.



Quant à Ibou, il a été déféré au parquet de Diourbel. Il faut, toutefois, signaler que le comité Olympique dont les installations ont été détériorées, a décidé de ne pas porter plainte. Affaire à suivre...