TOUBA / MBACKÉ : Cheikh Kanté reçu par le Khalife Général des Mourides et par 'And Falaat Macky Sall ' annonce...

Pour sa visite dominicale dans l'agglomération de Touba et de Mbacké, le docteur Cheikh Kanté a rencontré le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Un moment mis à profit par le leader politique pour recueillir des prières auprès du Saint homme. C'est après qu'il s'est rendu à Mbacké pour s'entretenir avec la communauté Baay-fall. Des entretiens avec les religieux, rien n'a filtré.



Toujours à Mbacké, il a été aussi rendre visite au collectif des mouvements de soutien regroupés dans ''' And Falaat Macky Sall ''. Ladite structure est pilotée par des responsables politiques comme Moustapha Bâ, Moustapha Ndiaye et Khabane Touré. Dans son discours, Khabane Touré, choisi pour porter la parole du mouvement, a tenu d'emblée à mettre les points sur certains ''i'', estimant que le gros du travail politique a toujours été abattu par ces mouvements de soutien en question, malgré le fait qu'ils ne bénéficient que d'une piètre considération. ''70% des signatures collectées dans le cadre du parrainage ont été le fait des mouvements de soutien alors qu'ils sont laissés en rade, oubliés. Cette situation ne manque pas de créer des frustrations. En période de campagne, nous ne recevions pas de moyens pour dérouler nos stratégies, tout comme le jour des élections. Nous pensons mériter une certaine reconnaissance pour tout le travail que nous abattons. Déjà nous avons réussi à avoir 17.100 signatures. Le mouvement de soutien dirigé par Bassirou Ndao, ancien directeur de la Lonase a collecté 20.000. ''



Cheikh Kanté, dans sa réponse, déplorera les coups bas que se donnent parfois des responsables de même parti ou de même coalition jugeant néfaste cette attitude. Il s'engagera à aider tous les mouvements de soutien au Président Macky Sall avant de les inviter à octroyer à leur candidat un second mandat dès la mi-journée du 24 février 2019. La rencontre a enregistré l'ensemble des chefs de quartier de la commune de Mbacké.