TOUBA - MALADES INTROUVABLES / Quand 02 malades continuent encore de déambuler avec la Covid-19.

Nous vous parlions, mercredi, de 02 malades testés positifs au nouveau coronavirus issus de la transmission communautaire et qui n'ont toujours pas rejoint l'un des deux centres de traitement fonctionnels à Touba.

Eh bien, rien n’a évolué et surtout pas dans le bon sens. Ces malades listés dans le décompte du 20 mai demeurent plus que jamais injoignables au téléphone. L'équipe médicale du district ne manque pourtant pas de faire des investigations dans le sens de les retrouver.

Les deux malades, plutôt soucieux de se soustraire de la quarantaine, seraient en train de vaquer tranquillement à leurs occupations et pourraient naturellement contaminer d'autres personnes.

L'on se pose la question de savoir si les malades introuvables ne sont véritablement que deux. Une enquête est menée dans ce sens.

Signalons qu'entre Touba et Mbacké, une cinquantaine de maisons est placée en quarantaine avec plus de 150 personnes sous surveillance. Elles sont toutes prises en charge par l'association Touba Ça Kanam sous le ndigël du Khalife Général des Mourides qui a souhaité que les occupants de ces maisons restent sur place jusqu'à épuisement des délais.



Nous y reviendrons...