TOUBA - Les transporteurs et conducteurs de ' Gros porteurs ' envoient au ministre Oumar Youm, par presse interposée, une liste de doléances.

Disposés à collaborer avec leur nouveau ministre de tutelle, Oumar Youm en l'occurrence, les transporteurs et conducteurs des véhicules dits '' gros porteurs de Touba ont déroulé une assemblée générale lors de laquelle ils lui ont tendu la main, après avoir mis sur pied une association les regroupant.





L'occasion a été saisie pour égrener un chapelet de doléances. Parlant au nom de ses pairs, Thierno Mbengue dira l'urgence qu'il y'a pour ses camarades de disposer d'un garage spécialement réservé aux véhicules '' gros porteurs '' dans la cité religieuse. '' Nous en avons besoin. Ce garage permettra de minimiser les risques d'accidents. En effet, beaucoup d'entre nous , faute d'avoir un lieu où stationner, affrontent la route et le sommeil pour rallier nos destinations. Autrement dit, afin d'éviter des sanctions comme les taxes municipales , nous évitons de nous garer en ville. Et si nous nous garons dans la brousse, nous sommes exposés aux attaques à main armée. Nous sommes nombreux à avoir été dépouillés de nos biens par des coupeurs de route et autres malfrats ''.



Thierno Mbengue de poursuivre. '' Nous avons aussi besoin que notre parc automobile soit rénové. Nos camions sont vétustes et il y va de notre sécurité d'en disposer de nouveaux. Nous avons aussi besoin de séminaires de formation pour renforcer nos capacités... '' Les transporteurs et conducteurs, soutenus par leurs autres collègues dirigés par Pape Seck, avaient, en prélude à cette rencontre, été reçus par le porte-parole du Khalife général des Mourides...