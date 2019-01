TOUBA / Les partisans de Lat Diop sortent la dernière grosse artillerie contre Me Madické Niang

À la rumeur qui a donné le Président Macky Sall de connivence avec Me Madické Niang pour museler le potentiel éléctoral du Pds surtout dans une ville comme Touba, les partisans de Lat Diop ( Directeur de la Coopération et des Financements extérieurs à la Direction générale du Budget) dans la cité religieuse ont apporté une réponse.

En conférence de presse, ils ont confié qu'en déclarant que leur candidat '' a trahi Serigne Touba '' , l'avocat Saint-Louisien a montré aux Sénégalais que ce deal n'avait pas lieu. Pour Sadibou Diouf et camarades, ''cette accusation gravissime justifie que Me Madické est un adversaire rude qui n'utilise pas des armes conventionnelles pour combattre ''.



En guise de réplique à cette attaque de Me Niang, les Apéristes ont ainsi tenu à apporter quelques précisions. '' Ce que le Président Macky Sall a fait pour Serigne Touba, nul ne l'a encore fait pour ce dernier. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ne s'est pas fait prier pour exprimer son satisfecit. Il l'a dit à plusieurs reprises. Ce qui n'a pas été le cas de Madické et son mentor qui ont disparu avec les milliards de Serigne Saliou. Avec un investissement de plus de 10 milliards dans le réseau d'assainissement de Touba, une autoroute de plus de 416 milliards, un hôpital de plus de 40 milliards, le Président Macky a répondu à toutes les attentes du Khalife et des populations. ''



Toutefois, les partisans de Lat Diop trouvent que la meilleure réponse se fera sur le terrain politique en octroyant une large victoire à leur candidat en février 2019.