TOUBA- Les mises au point de Cheikh Bass Abdou Khadre : « La Mouridiyah n’est ni un mouvement, ni un parti politique encore moins une association »

Dans la deuxième partie de son discours face à la presse en perspective du prochain Grand Magal , Cheikh Bass Abdou Khadre a commencé par parler de Serigne Mountakha Mbacké. Il présentera l’actuel Khalife Général des Mourides comme un homme qui a passé toute son existence à œuvrer pour Serigne Touba. « Voilà un homme qui n’a jamais rien voulu pour lui. Serigne Bassirou Mbacké, son père et guide , l’avait d’ailleurs remarqué et dit ». Le porte-parole du Khalife de faire, sans transition , une révélation de taille. « Si le pays est aujourd’hui en paix , c’est grâce à Serigne Mountakha Mbacké. Il y a de ces choses que nul ne peut clairement dire ici mais c’est ainsi ».



Le chef religieux de poursuivre en faisant des mises au point, dans ce sens , reposant astucieusement à ceux qui demandent aux chefs religieux de parler plus souvent lorsque le pays est en ébullition . « La Mouridyah n’est pas un mouvement, ni un parti politique encore moins une association. Le Khalife n’a aucune obligation d’information lorsqu’il agit. Il n’est pas obligé de communiquer sur tout ce qu’il fait car il n’agit pas comme un chef de parti ou à l’image d’un président d’association. Ces derniers sont , en effet, généralement astreints à rendre compte ».



Cheikh Bass de regretter , en passant, cette vague d’indiscipline qui a transformé notre environnement et qu’il l’a négativement impacté sollicitant de tout le monde une remise en cause .