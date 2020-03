TOUBA / Les marchés ferment à 15 heures... Le sous-préfet met à contribution la police et la gendarmerie.

Touba accélère sa lutte contre la propagation du virus du covid-19. Le sous-préfet de l'arrondissement vient officiellement de prendre un arrêté fixant l'ouverture des marches à 6 heures du matin et leur fermeture à 15 heures.

Une décision qui risque de complètement bouleverser l'agenda des populations et des commerçants de la cité qui devront se confirmer aux nouvelles directives. Des directives applicables dès ce lundi et pour le respect desquelles les concours de la police et de la gendarmerie ont été requis...