TOUBA / Les hommes du commissaire Sarr mettent la main sur 214 personnes pour non port de masque.

À Touba, le port du masque n'est toujours pas devenu un réflexe. Loin des yeux des policiers, les populations semblent n'accorder aucune sorte d'importance à cette recommandation. Beaucoup l'enfilent juste pour échapper aux hommes en kaki. Dans le cadre des opérations de sécurisation dénommées " Samm Suñu karange 3", les éléments du commissaire Sarr ont, ainsi, du 17 au 23 août 2020, mis la main sur 214 personnes pour non port de masque. Elles ont toutes été verbalisées et sensibilisées autour de la nécessité de ne point s'en départir en public.



Mobilisant durant 04 sorties, 65 éléments, 06 véhicules pour 06 patrouilles dont une permanente au marché Ocass, 02 à Mbacké, 03 à Touba et 15 check-points, la police a aussi arrêté 29 individus pour vérification d'identité, 12 pour ivresse publique, 12 pour nécessité d'enquête, 11 pour détention et usage de produits cellulosiques, 03 pour flagrant delit de vol etc... Au total 294 délinquants ont été alpagués.



Pour ce qui a découlé des infractions policières, 533 pièces ont été saisies, 19 cas de véhicules mis en fourrière, 132 motos immobilisées etc...



Les prochaines sorties dans le cadre de ces opérations de sécurisation auront lieu du 24 au 30 août 2020.