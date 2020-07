TOUBA - Les femmes de l'Apr à la police suite à une plainte de...

À cause d'une plainte déposée par Madame Mbacké Mariama Ndiaye, directrice du Cedaf, contre Sokhna Oulimata Seck, pour propos diffamatoires portant sur un supposé non paiement de financement, les femmes de l'Apr de Touba (et même de Mbacké), ont pris d'assaut le commissariat de Gouy-Mbind.



Autant dire qu'elles ont passé la moitié de la journée de ce lundi à débattre sur cette affaire, estimant pour l'essentiel, que la plainte en question était inappropriée entre femmes leaders appartenant à un même parti. Il faut signaler que beaucoup d'entre ces dames s’observaient déjà. Des bisbilles étant déjà nées entre elles au lendemain de la remise des masques aux populations de Sadio dans le cadre du projet "Une femme, un masque", initié par le ministère de la femme...