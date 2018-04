TOUBA - Les femmes de Bokk Gis-Gis estiment que le Président Sall ignore les véritables problèmes qui secouent la cité religieuse

Sous l'impulsion de Sokhna Mariama Touré, responsable politique dans l'Alliance Bokk Gis-Gis à Touba Darou Khoudoss, la structure politique de Pape Diop compte aborder la Présidentielle 2019 avec beaucoup de sérénité, du fait de ce travail abattu à la base.

Le retrait des cartes est bien encadré avec un soutien non négligeable apporté aux militants du parti et des séances de sensibilisation sont organisées au niveau des femmes.

Profitant de la tenue d'une réunion qu'elle a convoquée à Touba Darou Khoudoss, Sokhna Mariama Touré a assuré du nouvel engagement des femmes à gagner la prochaine Présidentielle. '' Nous allons maintenir la cadence et parrainer à nous seules le Président Pape Diop, s'il le faut. '' Abordant la question du bilan du Président Macky Sall, Sokhna Mariama Touré se permettra un réquisitoire. Pour elle, le Chef de l'État ignore totalement les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de la cité. '' C'est un régime qui persécute ses administrés. En plus de sa gestion doctorale, Macky Sall ne fait absolument rien pour permettre aux populations de Touba de se soigner lorsqu'elles sont malades. L'accès aux structures médicales est difficile. Les tickets d'entrée sont chers et les médicaments inaccessibles aux maigres bourses. Le chômage a atteint un taux extrêmement élevé. Les femmes n'ont ni financement, ni formation. ''

Sokhna Mariama Touré de regretter l'arrestation de son frère dans l'affaire Khalifa Sall. '' Mbaye Touré a réussi sa vie depuis belle lurette. Il est victime d'un homme politique qui s'appelle Macky Sall et non d'une mauvaise gestion quelconque. ''