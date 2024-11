TOUBA- « Les Jeunes Conscients » rejoignent Birima Mangara et rassurent Serigne Abdou Karim Mbacké de leur soutien

La coalition « Kiiraay ak Natange » avec comme de tête de liste nationale l’ancien ministre du budget Birima Mangara continue de massifier ses rangs. Ce week-end, c’est le « mouvement des Jeunes Conscients » qui a décidé de rejoindre la coalition et lui apporter son soutien. En Assemblée Générale, ces derniers, dont la parole était portée par Serigne Fallou Seck, ont regretté que les politiques ne considèrent Touba que comme un grenier électoral mécanique alors que tel ne devrait pas être le cas. Reçus par Serigne Abdou Karim Mbacké, tête de liste départementale, ces jeunes ont rappelé que les urgences à Touba sont pressantes et sont liées au manque d’eau , au manque d’infrastructures routières et à diverses autres difficultés. Dans sa prise de parole , le chef religieux a dénoncé la vague de violences physiques et verbales qui émaillent cette campagne avant de promettre que les députés de « Kiraay Ak Natange » seront , inéluctablement , à la hauteur des attentes.