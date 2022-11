TOUBA - Les Baayfaal ont entamé la démolition du marché Gare Bu Maq, marteaux à la main , chantonnant des zikrs…

Comme annoncé, les Baayfaal sont présentement en train de démolir les bâtiments du marché Gare Bu Maq, zone criminogène par excellence à Touba. Marteaux à la main et entonnant des zikrs, ils s’attellent à finir le travail dans les plus brefs délais. Le tout se fait sur l’œil attentif des forces de l’ordre venues parer à toute velléité d’affrontement. En plus des bâtiments inachevés, des maisons seront détruites même si quelques unes d’entre elles bénéficieront d’une léger ultimatum, le temps que leurs occupants vident les lieux et emportent leurs bagages.