TOUBA / Le parti Socialiste fidèle à Sokhna Bali Mbacké Binetou Sokhna Maï

Entre le parti Socialiste et la famille de Sokhna Maïmouna Mbacké Binetou Khadim Rassoul, c'est une longue histoire d'amitié caractérisée par une fidélité absolument protégée par les héritiers. Senghor et Diouf l'ont fait vivre avec Sokhna Maï et Sokhna Bali. Tanor l'avait sauvegardée et Aminata Mbengue Ndiaye compte la pérenniser. La preuve a voulu été administrée par la nouvelle Secrétaire Générale qui, en compagnie d'une forte délégation, n'a pour rien au monde, voulu déroger à la traditionnelle habitude qui consiste à passer une partie de la journée aux côtés de Sokhna Astou Mbacké et Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Dans les échanges, les ombres des regrettés disparus que sont Sokhna Bali Mbacké et Ousmane Tanor Dieng auront naturellement plané.