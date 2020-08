TOUBA / Le ministre Abdou Karim Sall reçu par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

Dans le cadre de son périple qui l'a mené de Touba à Darou Moukhty, le ministre de l'environnement et du développement durable a été reçu, ce week-end, par le Khalife Général des Mourides. Abdou Karim Sall qui était venu planter symboliquement des arbres et sensibiliser les populations dans ce sens, s’est réjoui des cocotiers plantés par Touba Ca Kanam le long du tronçon qui relie Mbacké et Touba. Dans son discours, le porte-parole du Khalife Général des Mourides est revenu sur l'importance des arbres et a assuré le ministre de son soutien. Il s'est ensuite rendu dans la cité de Borom Darou pour y planter aussi des arbres.