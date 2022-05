TOUBA - Le leader de MC3S à la rencontre des populations de Oumoul Khoura mobilisées pour Macky.

Ce sont des femmes qui peinent à trouver du travail et des financements que le leader de MC3S a rencontrées à Oumoul Khoura, un des quartiers périphériques de Touba parmi les plus déshérités. Oumar Guèye alias Minicar Mou Serigne Saliou a aussi recueilli les doléances de plusieurs pères de famille qui se résument entre chômage des jeunes, défaut d’électrification, problème d’eau et absence de routes bitumées, etc…



Dans sa prise de parole, le leader politique s’est engagé à remonter les revendications vers l’autorité, non sans octroyer à l’association sur place une enveloppe financière en guise de financements.



Il ne manquera pas d’inviter les populations à voter massivement pour la coalition Benno Bokk Yakaar à l’occasion des élections législatives.