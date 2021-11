TOUBA - Le député Sadaga sur les investitures : « Ma position n’a jamais varié… Les choix du Président sont les miens »

Beaucoup l’avaient donné réticent lorsque le nom de Makhtar Diop a été évoqué pour conduire la liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar en perspective des élections locales. L’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga a vite choisi de remettre certaines pendules à l’heure.



Câblant Dakaractu -Touba, le jeune leader politique de Touba a précisé que sa récalcitrance notée était plus due à l’attitude peu consensuelle affichée tout au début par Makhtar Diop . « C’est sa démarche non inclusive au début. Nous nous sommes retrouvés, avons discuté et à l’heure actuelle, il a choisi de procéder à la confection des listes chez moi. Et je salue cette démarche parce que l’Apr, c’est mon patrimoine et le Président Sall est un frère. Je fais partie de sa famille et mes enfants portent son nom et celui de son épouse. »



L’honorable député pressenti pour figurer dans une liste parallèle, de se vouloir catégorique : « il na jamais été question pour moi de figurer dans une liste de ce genre. J’ai un contrat moral de fidélité avec le Président de la République. Par conséquent, je ne saurai m’opposer à ses choix. Je me suis d’ailleurs engagé à battre campagne pour le succès de notre coalition. »



Interpellé sur les chances de BBY de gagner les élections, il dira qu'elles sont énormes. « Les populations auront devant les yeux partout elles poseront le pied, les réalisations du Chef de l’État. Rien que l’hôpital Ahmadoul Khadim devrait suffire pour donner la victoire à la coalition... »