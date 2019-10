TOUBA / Le commissariat de police de Gouy-Mbind alpague Mbaye Bâ, vendeur connu de chanvre indien "en possession de deux kilos d'herbe"

Mbaye Bâ, de son vrai nom Babacar, est officiellement tombé. La traque de l'homme, qui revendique le statut de chauffeur, a eu lieu dans la nuit du 03 au 04 octobre 2019. Les éléments de la Brigade de Recherches et d'Interpellation du Commissariat de Police de Gouye Mbind l'ont, en effet, interpellé pour détention et trafic de chanvre indien.



Exploitant une information fournie par un agent de renseignement et faisant état d'un trafic intense de chanvre indien au quartier Yonou Darou à Touba, les éléments de la Brigade de Recherche et d'Interpellation, ont mis un dispositif de surveillance discrète et de planque. Cette stratégie policière leur a permis d'interpeller Mbaye qui était, à ce moment, au quartier Yonou Darou, où il tient son commerce illicite. Main dans le sac, il sera alpagué avec un sachet contenant deux kilogrammes de chanvre indien.