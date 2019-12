TOUBA / Le caméraman du Khalife diffuse une vidéo dans laquelle le Patriarche suggère à Me Madické de quitter la politique .

Le choix dumoment pour diffuser cette vidéo peut porter à équivoque, mais il demeure évident que dans la vidéo publiée par le caméraman du Khalife (et qui gère aussi sa cellule de communication), le Patriarche de Darou Miname dit, de manière à peine voilée à Me Madické Niang, de mettre un terme à sa carrière politique. Cet entretien entre les deux hommes avait eu lieu à Darou Salam Typ alors que l'avocat était venu rendre compte au chef religieux du déroulement de ses retrouvailles avec le Président Abdoulaye Wade.



De manière très claire, Serigne Mountakha Mbacké dira à son hôte ce qui suit : "Tu m'es très proche. Dans l'évolution de la vie, tout peut avoir lieu. Seulement, il s'est trouvé que j'ai deux perspectives pour toi. S'il ne dépendait que de moi, tu ne serais pas confiné dans un parti politique. Tu es un homme que je porte dans mon cœur. C'est pourquoi, j'aurais aimé que tu sois là pour tout le peuple Sénégalais. Je ne suis même pas contre le fait que tu diriges un parti politique et que tu en sois le leader. Mais j'aurais préféré que tu sois juste un disciple de Serigne Touba. Que tu sois Madické Niang, disciple de Serigne Touba. Cela suffit. J’espère que tu as compris ce que je veux dire. Mais tu peux toujours évoluer comme il te plaira, cela n'enlèvera en rien l'estime que j'ai pour toi."



Dans la vidéo, Me Madické Niang dira au Khalife Général des Mourides avoir bien compris son message...