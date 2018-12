TOUBA - Le budget de la mairie équilibré en dépenses à la somme de 4.990.450.000 milliards pour 2019.

Le budget de la marie de Touba connaît une nouvelle hausse, passant à près de 5 milliards. Le maire expliquera cette hausse par l'espoir que la municipalité a de recevoir du Pacasen une somme de 9 milliards 130 millions dans les 5 ans à venir.



L'adoption du projet s'est faite ce lundi par les conseillers municipaux venus en masse prendre part à la session. Abdou Lahad Kâ a inscrit dans ses priorités l'éducation, l'électrification des quartiers reculés et la santé, estimant urgent le renforcement des acquis dans les deux domaines. Un investissement non négligeable est ainsi envisagé pour soutenir la centaine d'écoles privées qui inondent la cité et aider le département en terme d'infrastructures scolaires.



Pour ce qui est de la santé, la construction deux postes de santé est prévue dans le présent budget. Des efforts seront aussi consentis pour juguler les inondations en période hivernale avec l'achat de motopompes et de tuyaux. Le maire d'insister sur la forte probabilité qu'il y aura de célébrer le prochain Magal en plein hivernage.