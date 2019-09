TOUBA / Le Rawdur-r Rayâhi rejette le livre de Iba Der et souhaite qu'il fasse recours à des ' sources crédibles, sûres, avoisées, honnêtes et de bonne foi '

Sous la houlette de Serigne Ahmed Badaoui Mbacké Ibn Serigne Fallou Mbacké, Rawdur-r Rayâhin ( structure de référence dans le mouridisme en matière de recherche et de vulgarisation de l’Islam en général et de l’oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba (Rta) en particulier ), a déclaré avoir '' bien pris connaissance de parties du travail des experts réunis autour du Pr Iba Der Thiam dans le but louable, il est vrai, d’écrire l’histoire Générale du Sénégal des Origines à nos jours afin de réconcilier notre pays avec son Histoire ''.



Toutefois, relate le Chef religieux dans le texte : '' la volonté seule ne suffit cependant pas à rendre les faits historiques sans l’apport de sources crédibles, sûres, avoisées, honnêtes et de bonne foi. Le risque peut être grand, autrement, de (re)produire des contre-vérités et des incohérences. C’est hélas ce qui est arrivé dans les parties de textes concernant Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et la confrérie mouride ''.



'' Pourtant, poursuit le Mbacké-Mbacké, dès octobre 2014, Rawdu-r Rayâhin avait adressé un courriel au Professeur Iba Der Thiam, qui en avait accusé réception, pour proposer l’inclusion de toutes les familles religieuses dans le processus d’écriture de l’HGS. Et nous avions suggéré une liste de personnes-ressources capables d’aider la commission dans son travail de recueil et de validation des données sur l’histoire de Cheikh Ahmadou Bamba (Rta) et de la confrérie mouride. À notre grand regret, nos propositions sont restées sans réponses. (...). Aussi, Rawdu-r Rayahîn voudrait-il porter à la connaissance de l’opinion nationale et internationnale sa totale désaprobation de passages entiers et en plusieurs endroits des ouvrages qui viennent d’être publiés par la Commission dirigée par le même Professeur Iba Der Thiam.



Lesdits ouvrages que vient de se procurer Rawdu- rayahin vont faire l’objet d’une analyse en profondeur par un comité de lecture formé à cet effet afin d’en examiner tous les aspects. À la fin de ces travaux, un mémorandum sera produit et rendu public, qui recensera les erreurs et incohérences. Ce sera dans le seul et unique but de rétablir les faits historiques ''.



En guise de conclusion, Rawdu Rayahin demande aux autorités compétentes de surseoir à la diffusion, sous quelques formes que ce soit, de ces ouvrages porteurs de germes qui menacent la paix et la cohésion sociale si précieuse à notre pays.