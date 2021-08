TOUBA / Le Mouvement « Jerin sa rew » pour la formation des femmes et l’autonomisation des jeunes.

Sous la conduite de Serigne Fallou Guèye, diplômé en sciences politiques et fonctionnaire international, le mouvement « Jeriñ sa reew », sur les fonts baptismaux depuis 02 ans, a décidé de soutenir davantage les populations démunies de la cité. L’initiative, confie le coordinateur, vise plus à améliorer les conditions de vie des femmes à travers des formations et celle des jeunes par un coaching pour leur autonomisation.



Le mouvement dira ainsi travailler à travers ces axes stratégiques et avoir œuvré pour permettre à ces cibles, ces dernières années, de bénéficier de formations en entrepreneuriat local.



« 500 ont déjà acquis de solides connaissances en fabrication de savon, eau de javel et transformation agroalimentaire. » Des actions hautement saluées par les populations et par les chefs religieux. La structure compte multiplier les actions dans ce sens pour toucher le maximum de cibles...