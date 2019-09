TOUBA / Le Khalife plante le premier des 1000 cocotiers apportés par Touba Ça Kanam et appelle les populations à prendre part au reboisement.

Touba très proche d’un changement complet de visage avec ce millier de cocotiers plantés lors des dernières 72 heures... L'initiative est de la structure Touba Ça Kanam qui a convenu de débourser une somme de plus de 30 millions de francs Cfa pour démarrer le reboisement baptisé ''opération Naatal Touba.''

Visiblement très intéressé par le projet, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a tenu personnellement à planter le premier arbre. Ces cocotiers nains ont ainsi fini de jalonner le tronçon Mbacké-Touba sur 3 kilomètres.



Selon Serigne Abdou Fatah Guèye, nouvellement élu Président de la structure, '' il s'agira de donner à Touba un visage nouveau et splendide conformément au souhait de Cheikh Ahmadou Bamba exprimé dans l'un de ses écrits''. Toutefois, il se présagera déjà des innombrables efforts qui devront être fournis pour protéger les arbres pour qu’ils ne soient pas la proie des ruminants. Seulement, il dira beaucoup compter sur la vigilance des populations riveraines pour sauvegarder ce patrimoine qui a déjà métamorphosé le tronçon en question.



Les arbres sont distants de trois mètres et leur caractère nain empêchera tout désagrément sur les routes du fait que leurs racines sont assez courtes. Les lampadaires ne devraient guère être gênés à cause de leur taille relativement moyenne.