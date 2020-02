TOUBA / Le Khalife désencombre Gare Bu Ndaw par un ndigël.

Située à quelques dizaines de mètres de la grande mosquée, le marché de l'arachide sera officiellement délogé dans les tout prochains jours. Ce marché situé à mi-chemin entre la grande mosquée et le quartier Gouye-Mbind était à l'origine d'un encombrement exceptionnellement dense, surtout en période de Grand magal. Conscient que le désencombrer serait d'une grande utilité pour Touba et surtout pour les populations de Gare Bu Ndaw, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou avait cette semaine, depuis Porokhane, ordonné sa délocalisation.



Après avoir douté un moment de la tangibilité de ce ndigël, les commerçants viennent officiellement d’exprimer leur volonté de se plier et de rejoindre Ndindy où un espace leur sera octroyé par la mairie. D'ailleurs, une rencontre a déjà été organisée par le sous-préfet de Ndame pour harmoniser les positions. À Mbacké, le désencombrement du marché central ou d'une partie de celui-ci devrait être effectif ce dimanche, à moins que les occupants ne décident de camper sur leur position de refus...