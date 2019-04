TOUBA / Le Khalife Général sort un décret d'interdiction de jets d'ordures dans les canaux et de branchements de fosses septiques sur le réseau d'assainissement

Pas plus tard que la semaine dernière, Dakaractu avait réservé sa Une à cette fâcheuse habitude qu'ont certaines populations de Touba à jeter des ordures dans les canaux et à brancher directement des tuyaux provenant des fosses septiques sur le réseau d'assainissement. Voilà que le Khalife Général des Mourides, alerté, a décidé de mener une croisade contre ce genre de pratiques. Dans une déclaration tenue ce jeudi, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr a fait part d'un ndigël de Serigne Mountakha Mbacké interdisant formellement le connexion des fosses au réseau, avant d'inviter les populations à participer à l'effort d'assainissement consenti par les autorités.





Le porte-parole ne manquera pas de signaler que le Patriarche de Darou Miname se désolait d'apprendre que les habitants de la cité vivait un calvaire énorme pendant les hivernages avec le pénible spectre des inondations. Seulement, il dira avoir pris conscience que les populations ont leur part de responsabilité dans ce phénomène par le simple fait de jeter des ordures dans les canaux. '' Les populations n'ont pas le droit de croiser les bras même si la commune est préposée, en partie à cette tâche. Les canaux sont installés pour drainer les eaux de pluie et non les eaux issues des fosses septiques. Que les contrevenants soient dénoncés '', dira-t-il substantiellement...