TOUBA - Le Khalife Général des Mourides satisfait du Directeur de l'Agriculture confie ...

Dans l'entretien qu'il a accordé au nouveau ministre de l'Agriculture, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a tenu à exprimer, séance tenante, son satisfecit par rapport au Directeur de l'Agriculture, non sans magnifier '' le travail colossal qu'il abat. ''



Visiblement engagé à faire entendre son message, il a fait venir devant lui Oumar Sané pour signaler que ce dernier ne manque jamais de donner à Touba l'égard qu'il mérite. '' Gérer l'agriculture dans un pays comme le Sénégal n'est guère facile. Toutefois, lui fait des efforts majeurs pour mériter les confiances placées en lui. C'est un fils. Il fait partie de la famille et je ne cesserai jamais de prier pour lui '', dira-t-il en substance.



Dans la même veine, il s'estimera heureux de savoir que les premières pluies sérieuses ont commencé à tomber à travers le reste du Sénégal au grand bonheur des paysans et de tous les Sénégalais. Ainsi, promettra-t-il d'accentuer ses prières pour que le Sénégal connaisse un excellent hivernage.