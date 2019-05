TOUBA - Laylatul Qadr sans Sokhna Bali / Les dispositions prises pour la réussite de l'événement par la famille de Sokhna Maïmouna Mbacké.

En perspective de la célébration du Laylatul Qadr qui aura lieu dans la nuit du 30 au 31 mai à Touba par la famille de Sokhna Maïmouna Mbacké, un comité régional de développement a été organisé par le Gouverneur de Diourbel en présence d'une délégation dirigée par Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Mouhamadou Moustapha Ndao précisera avoir enrôlé l'ensemble des services de l'État concernés par l'événement pour sa bonne tenue.



'' La couverture sécuritaire sera assurée par la police, la gendarmerie et les sapeurs pompiers et même par les facilités que la douane fera. L'accent sera mis au niveau de la résidence de Sokhna Bali, du mbaaru Serigne Fallou, de Darou Marnane, du mausolée... Un arrêté de la mairie a été pris pour mettre un terme à la circulation des charrettes au niveau des axes de prédilection comme les Hlm. Pour la santé, 6 postes médicaux avancés seront installés avec 4 ambulances et un bon de médicaments. Deux branchements provisoires, pour ce qui concerne le volet électricité, seront effectués à Keur Sokhna Bali et aux Hlm. Les forages en panne seront réparés et des bâches souples seront sollicitées au niveau de l'Ofor. Pour le bois de chauffe, les autorisations seront disponibles...'' dira substantiellement le gouverneur.



Face à la presse, Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma précisera que l'édition 2019 du Laylatul Qadr aura un cachet particulier, car étant le premier événement de ce genre qui sera célébré sans Sokhna Bali rappelée à Dieu récemment. Ce sera aussi le 20 ème anniversaire de la disparition de Sokhna Maïmouna Mbacké. Le Président du comité d'organisation d'insister aussi sur la réussite organisationnelle notée les éditions passées et d'espérer que les mêmes dispositions allaient être reconduites et renforcées. Pour cette année, Serigne Mouhamadou Amine Bara, Cheikh Issa Diène, les filles de Serigne Touba ont été retenus comme étant les parrains. Le thème dégagé est : '' Code de la famille, un débat entre passé et avenir pour renouer avec nos valeurs Islamiques. ''



Faisant état du nombre non négligeable d'accidents enregistrés sur l'autoroute Ilaa Touba, le chef religieux sollicitera des pèlerins beaucoup plus de vigilance.