TOUBA / Lancement du projet Ndabul Daara par Touba Ca Kanam pour ôter 127.822 enfants de la mendicité.

Touba Ca Kanam vient officiellement de lancer le projet Ndabul Daara. La cérémonie solennelle a eu lieu à Ndamatou 02. L’opération vise à ôter les ndongo- daara de la mendicité par un système inclusif qui met à contribution les maisons des quartiers où sont installés les daara. L’initiative est de la commission scientifique et culturelle de la structure dirigée par Serigne Mame Mor Mbacké, petit-fils de Serigne Modou Bousso Dieng.



« Aujourd’hui, d’après les derniers recensements, Touba compte 1.524 daara fréquentés par au moins 127. 822 ndongo. Ce qui fait en moyenne un peu plus de 80 enfants par daara. Un nombre assez impressionnant qui a poussé Touba Ca Kanam, par l’entremise de sa commission scientifique et culturelle, à réfléchir sur la restauration au quotidien de ces bouts de bois de Dieu. (…) La réalité c’est que l’essentiel de ces enfants mangent de leur mendicité. Une situation déplorable car risquée. En plus d’exposer ces enfants à la merci des malfaiteurs, on leur fait perdre énormément de temps. Entre mendier le petit déjeuner, mendier le déjeuner et en faire autant pour le dîner, plus de 04 tours d’horloge sont gaspillés. C’est la raison pour laquelle, Touba Ca Kanam a jugé urgent de lancer le Ndabul daara ».



Serigne Mame Mor Mbacké d’ajouter : « Le ndabul daara est un système par lequel les habitants du quartier fournissent volontairement à manager aux daara en remplissant un bol de volume modeste mis à leur disposition par Touba Ca Kanam. Le Serigne Daara n’a qu’à mettre à la disposition des maisons volontaires un ndongo chargé d’aller récupérer le repas et de ramener le bol. Cela permet aux enfants de bien manger, de mieux suivre les enseignements - apprentissages et d'obtenir un gain de temps assez important. C’est ce système que nous lançons. »



Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre. C’est le cas de Serigne Modou Khabane Mbacké, Serigne Abdou Lahad Mbacké Habibou, Serigne Abdou Fatah Guèye ( Président de Touba Ca Kanam), Serigne Mbacké Abdou Rahmane, Serigne El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindy, Serigne Saliou Diakhaté, etc…