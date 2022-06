TOUBA - La sœur aînée du Président Sall reçue en audience par le Khalife Général des Mourides.

Sokhna Rokhaya Sall, sœur aînée de même père et de même mère que le Président Macky Sall, a été aperçue ce vendredi dans la cité religieuse. Mieux, elle a même été reçue par le Khalife Général des Mourides.



Des sources parlent de « simple ziar ». Elle était accompagnée de Sokhna Nata Samb du FAISE et de Daba Touré alias Daba Macky. Nos recherches pour en savoir davantage n’ont toujours pas donné plus de détails...