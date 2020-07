TOUBA - La riposte de la Directrice du Cedaf de Mbacké :  »Dans la distribution des financements, les critères ont été respectés... »

Accusée d'avoir distribué les financements octroyés aux femmes du département de Mbacké par l’État du Sénégal, via le canal du ministère de la famille, de manière tendancieuse, Madame Mbacké Mariama Ndiaye s'est carrément défoulée sur ses détractrices.

Organisant une conférence de presse dans les locaux du Cedaf dont elle est la coordonnatrice, la leader politique a clairement précisé avoir respecté à la lettre les critères prédéfinis par la hiérarchie. "Pour bénéficier de ce financement, il fallait n'avoir aucun prêt en cours et surtout avoir payé les financements précédents".

Des conditions, dira-t-elle, que certaines de ces dames n'avaient pu remplir. "Les deux dames que vous avez vues m'attaquer ont, portant, reçu leurs financements et celles derrière elles, ont des dettes non encore épongées". Une révélation de taille qui a été faite devant un parterre de responsables femmes dont Sokhna Mame Say Mbacké, l'ancienne députée Aïda Gaye, Daba Macky etc...