TOUBA - La police interpelle 72 personnes

Une nouvelle opération de sécurisation axée sur des patrouilles, 03 au total, ayant réuni l’ensemble de la brigade de recherches du Commissariat Spécial de Touba et des brigades secondaires a été déroulée hier.

Les zones investies ont été Mbar ya, Buntu Pikine, Gare-ba et l’entrée de Mbacké.

Au finish, 72 personnes ont été interpellées dont 3 pour détention et usage de chanvre indien (3 cornets) et 1 pour détention et cession de chanvre (4 cornets). 3 motos ont été immobilisées. Entre Touba et Mbacké les opérations se multiplient à cause de la vague d’agressions qui sévit un peu partout dans le pays...