TOUBA - La Covid-19 s'emballe / 22 cas en 02 jours... Fawzeini augmente sa capacité d'hospitalisation.

En deux jours, c'est-à-dire entre vendredi et samedi, la cité religieuse de Touba a enregistré 22 cas positifs au nouveau coronavirus. Rien que pour la journée d'aujourd'hui, d'après le bilan officiel, 10 personnes ont été déclarées contaminées sur 12 tests réalisés soit un taux de positivité de 83,33%. Ce qui est, suivant les chiffres, alarmant. Au total et depuis le début de la pandémie 730 malades ont été répertoriés et 44 décès constatés dont 01 comptabilisé dans le bilan du jour. Présentement, 10 cas graves sont sous traitement dans la cité.







L'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba de nous confier qu'avec l'appui de la DGES, un Centre de traitement des épidémies est en cours d'installation à Toscana. La capacité d'hospitalisation des cas graves de l'hôpital est, finalement, augmentée pour améliorer la prise en charge des cas graves. Les centres de santé sont renforcés en équipements. La riposte est effective avec l'appui de la région médicale et du niveau central.







BILAN DU JOUR







District Sanitaire de Touba







-Tests réalisés : 12



-Nouveaux confirmés : 10 (2 voyageurs sortants)







Contacts : 00







Communautaires : 10



Importés : 00







-le nombre d'hospitalisés : 10



- le nombre de cas graves : 10



- le nombre de décès : 01



-le nombre de guéris : 00



- Cumul : confirmés 730







Guéris : 604







Décès : 44