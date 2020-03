TOUBA / La Cojer enrôle 100 personnes à la Cmu sur un objectif de 1200 et donne son avis sur la question du troisième mandat.

Bassirou Mboup, coordonnateur de la Cojer à Touba et ses camarades ont encore frappé fort. En marge d'une journée de consultations gratuites qu'ils ont offerte aux populations de la cité religieuse, ils ont enrôlé, ce week-end, à la Couverture maladie universelle une centaine de personnes. Notre interlocuteur précise cependant, que l'objectif est de toucher 1200 personnes nécessiteuses. Bassirou Mboup profitera de l'occasion pour sensibiliser autour de l'urgence qu'il y a d'adhérer à la CMU, non sans oublier de saluer le Président Macky Sall qui déroule, selon lui, de grands programmes dans le cadre de ses projets phares. Plusieurs personnalités ont tenu à manifester leur solidarité à l'endroit de la jeunesse Républicaine. C'est le cas du ministre conseiller Cheikh Abdou Bali Mbacké, du Hcct Makhtar Diop etc... La journée de dépistage a aussi enregistré la participation de l'Association des Diabétiques de Touba.