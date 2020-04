TOUBA - LES "ALLÔ-DAKAR" NEUTRALISÉS / 55 véhicules tombent dans la nasse des forces de l’ordre.

Du commissariat spécial de police de Touba à la compagnie de la gendarmerie spéciale en passant par plusieurs autres brigades dont celle de Ndoulo, la chasse a été on ne peut plus fructueuse alors que celle-ci n'aura duré que 48 heures.



En effet, 55 véhicules de transport interurbain communément appelés, " Allô- Dakar", nous dit-on, ont été stoppés net par pandores et limiers alors qu'ils tentaient de rallier la capitale Sénégalaise par des voies de contournement. Dans une précédente correspondance, Dakaractu-Touba expliquait comment ces véhicules parvenaient à déjouer la vigilance des forces de l'ordre, alors qu'il leur était interdit de sortir de la localité sans autorisation de circuler à cause de l'état d'urgence. Empruntant les sentiers battus, ils longeaient l'autoroute Ila'a Touba, par une piste qui passe derrière Touba-Fall.



Au moment où ces lignes sont écrites, les automobiles sont immobilisées et les

chauffeurs en état d'arrestation risquent des peines d'emprisonnement et ou des amendes.



Cette opération coup de poing fait suite à l'appel solennel lancé par le médecin-chef du district sanitaire de Touba qui dénonçait la naissance d'un tel trafic, redoutant que des cas de coronavirus soient transportés de Dakar...