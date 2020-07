TOUBA/ LE KHALIFE EN 03 MINUTES : « Je pardonne à tout le monde... La droiture est la porte de tous les bienfaits... Plus de considération à notre religion »

C'est dans un discours succinct de moins de trois minutes que le Khalife Général des Mourides a circonscrit son message annuel à l'occasion de l'Aïd-El-Kébir.







Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, à la suite du khoutba et des 2 rakas dirigés par Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre, a souhaité que tous les musulmans s'accordent le pardon et se mettent davantage à adorer le Seigneur.







« Je pardonne à tout le monde et je demande à ce que tout le monde se pardonne mutuellement. La droiture est la porte de tous les bienfaits. Ayons plus de considération à notre religion et renforçons notre attachement à Serigne Touba. Toutes les vertus sont diffuses dans le statut de talibé. Serigne Touba n'a fait que suivre le prophète ».







Le Patriarche de Darou Miname de poursuivre son discours « c'est grâce à Serigne Touba que nous sommes parvenus à surmonter certaines épreuves. Que Dieu nous assiste davantage et nous aide à avoir un bon hivernage et que nos espoirs soient concrétisés ».







Comme pour les années précédentes, le Khalife avait à ses côtés une grande partie des dignitaires mourides dont son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.