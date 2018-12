TOUBA / LE KHALIFE AU BOUT DU FIL- Les partisans du député Sadaga saluent le geste de Serigne Mountakha Mbacké

Réunis pour lancer un appel en direction des populations invitées à réserver un accueil populaire au Président Macky Sall, attendu à Touba le 20 décembre pour les besoins de l'inauguration de l'autoroute Ila'a Touba, les partisans du député Sadaga n'ont pu résister à l'envie de saluer le geste du Khalife Général des Mourides. En effet, suite à l'accident subi par leur leader au sein de l'hémicycle dans un ascenseur et qui lui a valu de se retrouver avec deux jambes et un bras cassés, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a personnellement joint au téléphone l'honorable député pour lui témoigner toute sa solidarité et sa compassion.



''Un acte inattendu qui a eu le don de calmer la douleur ressentie par les militantes, militants et proches parents '', dira Khadim Sylla face à la presse ce week-end. L'occasion a aussi été belle pour vanter les vertus de l'autoroute qui rapprochera Dakar des autres localités du Baol et de Touba principalement. Il la saisira, par ailleurs, pour annoncer une forte mobilisation des troupes du député le 20 décembre prochain.