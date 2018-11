TOUBA / LE DÉMENTI DE BOKK GIS-GIS : ' Sadaga a hérité de 1030 fausses signatures et d'un groupe de maîtres-chanteurs '

Les jeunes de l'Alliance Bokk Gis-Gis de Diourbel n'ont pas perdu de temps pour apporter la réplique à leurs anciens camarades de ADD venus remettre, la semaine dernière à Touba et au député Sadaga, les1030 signatures qu'ils avaient collectées pour le candidat Pape Diop. Une manière bien symbolique adoptée pour manifester cette décision qu'ils avaient prise de tourner le dos à l'ancien Président de l'Assemblée nationale.



Déroulant un point de presse, Khadim Seck et ses camarades ont tenu à faire comprendre au député Sadaga qu'il est tombé dans le piège de patentés maîtres-chanteurs qui lui ont remis de fausses signatures déjà rejetées par leur candidat. Khadim Seck de préciser que Abdou Karim Niang et ses acolytes ont quitté Bokk Gis-Gis depuis belle lurette. Ils diront se constituer en sentinelles pour apporter la réplique à tous ceux qui s'essaieront à jeter le discrédit sur leur leader qu'ils veulent couronner Président de la République au soir du 24 février 2019.