TOUBA - LE COVID19 ANNULE LES ZIARS / Les Dahiras invités par le Khalife des Mourides à rester à son écoute.

En plus de dégager 200 millions de francs Cfa en guise d'appui financier et de reconnaître à l'État du Sénégal sa prérogative de décider de la tenue des grands rassemblements, Touba a aussi pris une autre décision de taille. Celle de suspendre les ziars généralement effectués par les dahiras auprès du Khalife Général des Mourides. C'est le Patriarche de Darou Miname lui-même qui a instruit son porte-parole de porter l'Information à la connaissance des populations. Ces structures sont priées de reporter leurs ziars jusqu'à nouvel ordre.



Cette décision fait suite à la détection de 6 cas de Coronavirus à Touba et la mise en quarantaine de 71 autres personnes potentiellement porteuses du virus pour avoir été en contact avec le Modou-Modou récemment interné au poste de santé de Darou Marnane. Il faut signaler que dautres Modou-Modou seraient entrés dans la cité religieuse après avoir emprunté la voie terrestre...