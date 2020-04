TOUBA - LA POLICE SÉVIT : 12 malfaiteurs alpagués... Des chauffeurs et Jakartamen arrêtés.

Dans la nuit du 6 au 7 avril 2020, une bande de 12 malfaiteurs dont 5 receleurs, a été démantelée par le commissariat spécial de Touba. Ces malfrats s'activaient dans le cambriolage de commerce dont des bijouteries et ont fait pas moins de 17 victimes. Ils ont été présentés au procureur le mardi 14 avril dernier pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec moyen de transport (2 charrettes) et avec arme artisanale, 26 chauffeurs de véhicules et 9 mototaxis Jakarta ont aussi été arrêtés pour transport interurbain irrégulier. Des explications fournies par le commissaire Mass Thiobane...