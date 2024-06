TOUBA- L’hôpital Ndamatou a avorté un camp de confection de fistule artèrio-veineuse décentralisé

L’hôpital Ndamatou de Touba a abrité cette semaine un camp de confection de fistule artério-veineuse décentralisé. En effet , des professeurs ont été déplacés depuis Dakar grâce à la collaboration de la division maladies non transmissibles du ministère de la santé et une banque de la place qui a contribué à rendre possible les séances tenues. « Ces confections de fistules sont considérées comme primordiaux pour la prise en charge des malades » , confiera le docteur Amadou Sow, néphrologue en service à Ndamatou. Notre interlocuteur de préciser , en passant , que le camp s’est déroulé avec succès et que , déjà, dans l’agenda , 20 malades ont été inscrits sur le tableau des patients qui bénéficieront de l’opération chirurgicale de manière gratuite.



Le Docteur Malick Hann, chef de la division des maladies non transmissibles du ministère de la santé ajoutera que les personnes dialysées ont toujours été obligées de recevoir des implants qui sont des corps étrangers avant de passer la dialyse en question . Cette nouvelle technique de fistule artério-veineuse facilite la prise en charge des malades.

Il ajoutera que 100 patients ont été déjà opérés , pour le moment.